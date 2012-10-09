Нужен баннер

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт5 заявок188 просмотров

Здравствуйте!

с Этого http://luxor-party.ru/templates/jp_exquisite/js/shapka.swf нужно сделать флэш баннер 468Х60, один нюанс: сверху справа номер телефона в табличке, это не надо

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13 лет назад
id26327371
Александр 
31 год
14 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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