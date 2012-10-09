Требуется статичный баннер

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт30 заявок277 просмотров

Здравствуйте. Статичный jpg банер 730 x 205

Текст на баннер:

Оптимальные логистические схемы

Максимально короткие сроки

Профессиональная проверка груза на брак

Баннер должен быть "строгим", выдержанным в стиле сайта, но при этом не сливаться.

13 лет назад
LiveSib
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Баннеры для сайта

    Требуется дизайнер для создания 6 баннеров размерами: W:998px H:398px, W:299px H:149px (4 шт), W:649px H:149px. Тематика - одежда

    Баннеры1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Flash-баннер для сайта натяжных потолков

    $50

    размеры 600*80 горизонтальный (можо немного другие-главное, чтоб на нужный сайт в нужное место встал). размер не более 50 кб вставить ссылку на сайт в баннере нужно будет отразить 4 разных предложения (акции) ...

    Баннеры14 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен баннер

    $5

    Здравствуйте! с Этого http://luxor-party.ru/templates/jp_exquisite/js/shapka.swf нужно сделать флэш баннер 468Х60, один нюанс: сверху справа номер телефона в табличке, это не надо

    JavaScript
    Баннеры5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Работа в ФШ

    $50

    прошу откликнуться начинающих фрилансеров) работа в ФШ от Вас: щепотка креативности, горсть качественной работы, заряд оптимизма =) с меня: оплата ЯД или на карту Сбербанка, хорошее настроение =) все ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Создать графические объявления для Google Adwords

    На основе flesh баннеров создать графические анимированные GIF или SWF объявления в стандарте google adwords. Список форматов и требования см. http://support.google.com/adwordspolicy/bin/answer.py?hl=ru&amp;answer=176108&amp;rd=1 чем больше форматов получится тем лучше. Предпочтение ...

    Google Ads
    Баннеры4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Анимированный gif или флеш-баннер 468x60

    $11

    Анимированный gif или Flash баннер 468x60 1 слайд - Флэшки и карты памяти фирмы Kingmax (изображение флешек этой фирмы + иконку бренда) 2 слайд - Внешние жёсткие диски (Изображение внешнего ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Статический баннер

    $20

    Необходимо сделать 2 статических, горизонтальных баннера размером 524х270 для акционных предложений магазина. Баннера будут размещаться на сайте http://bul-market.com.ua/ , над специальными предложениями. Суть акционных предложений можно просмотреть на карточках товаров, для которых будут размещаться ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Нужен флешер/баннерймекер

    $2500

    На постоянно удаленное сотрудничество ищем флешера/баннерймейкера. Возможна постоянная удаленная работа, либо попроектно. Оплата за каждый баннер (анимация/интеркатив) 1500-3000 рублей в зависимости от сложности. В неделю нужно делать 5-7 баннеров. (20-30 ...

    Баннеры15 заявок
    Закрыт
    13 лет назад