Требуется дизайнер для создания 6 баннеров размерами: W:998px H:398px, W:299px H:149px (4 шт), W:649px H:149px. Тематика - одежда
Требуется статичный баннер
Здравствуйте. Статичный jpg банер 730 x 205
Текст на баннер:
Оптимальные логистические схемы
Максимально короткие сроки
Профессиональная проверка груза на брак
Баннер должен быть "строгим", выдержанным в стиле сайта, но при этом не сливаться.
Заявки фрилансеров
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