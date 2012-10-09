Серия баннеров (как JPG/GIF так и SWF)

Нужен ОЧЕНЬ хороший дизайнер для создания серии баннеров. (10 форматов по 5-7 штук). Не так важна анимация, как графическая идея. Тематика баннеров - авиабилеты, отели... туризм.

Мы - крупная белая организация, работаем только по договору (Юрлицо, физлицо, только РФ). Без предоплаты! Но может быть частичная оплата по этапам.

Пожалуйста -- ваши цены (примерные!!), сроки

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Из-за введения на фри-лансе ру обязательной СБР, больше там не работаем. Но отзывы о работодательском аккаунте можно почитать тут: https://www.free-lance.ru/users/romka_rvs/