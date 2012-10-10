Здравствуйте. Статичный jpg банер 730 x 205 Текст на баннер: Оптимальные логистические схемы Максимально короткие сроки Профессиональная проверка груза на брак ...
Оформление шапки сайта
Нужна "шапка" сайта http://vam35.ru (тематика магазин быт. химия и товары повс. спроса) требования:
должна состоять из трех "картинок" (под резиновый шаблон). Левая картинка может быть заменена, в правой части Ваши предложения. В средней части будет инфа о времени работы и телефонЫ (преимущественно текст, но пока нет оконч. варианта и ее делать пока не надо). Фон шапки и сайта изменяться не будет. Стиль меню и низ изменяться не будет. Используемый шрифт Сенчури готик, цвет надписи Vam35.ru ,как сейчас (ff7b08). По тяжести желательно уложится Кило в 50 на обе картинки.
.gif или .png )должна обеспечивать прозрачность где необходимо.
Высота 100 пикселей, по ширине правая и левая картинки пикселей по 200 +-
Заявки фрилансеров
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