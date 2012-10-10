Здравствуйте, друзья. Мне нужен дизайнер, который сможет сделать тизеры для онлайн стратегии. Весь арт из игры я дам. Тизеров нужно 20-40 штук.

Прошу отписываться только тех, кто раньше делал тизеры. Указывайте стоимость и сроки.

Своевременная оплата с помощью WM.

Спасибо!