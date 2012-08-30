Необходимо разработать несколько неанимированных баннеров и набор иконок.
Баннеры27 заявок
Закрыт
11 лет назад
Необходимо разработать несколько неанимированных баннеров и набор иконок.
Необходимо натянуть на Joomla шаблон HTML и сделать некоторые изменения. Помочь составить ТЗ для этих работ. Дальше если устроим друг друга возможно сотрудничество, готовы отдать на абонентское обслуживание ряд сайтов на Joomla. Так же будут ...
Уважаемые фрилансеры! Необходимо интегрировать игры провайдера в наш сайт по API. Подробное описание API дадим.