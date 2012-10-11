Добрый день, коллеги. Нужен дизайнер, который сможет нарисовать 10 простых и легких баннеров размером 468 на 60. Баннеры должны быть статичные, простые, но так, чтобы привлекало внимание людей. Все баннеры мы разместим в ...
Создать флеш-баннеры
Требуется создать и залить на сайт несколько флеш баннеров.
Суть такова что на сайте есть главный большой флеш баннер, состоящий из 3-х меняющихся баннеров.
Задача создать новые 3 баннера схожей тематики (торговля форекс) и добавить в основной баннер.
Т.з. по баннерам представлю вместе с примерами.
Заявки фрилансеров
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