Создать флеш-баннеры

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт13 заявок201 просмотр

Требуется создать и залить на сайт несколько флеш баннеров.

Суть такова что на сайте есть главный большой флеш баннер, состоящий из 3-х меняющихся баннеров.

Задача создать новые 3 баннера схожей тематики (торговля форекс) и добавить в основной баннер.

Т.з. по баннерам представлю вместе с примерами.

13 лет назад
artjom-k
Артем 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
6 отзывов

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Нет заявок фрилансеров

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