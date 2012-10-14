Нарисовать 10 простых баннеров

Добрый день, коллеги.

Нужен дизайнер, который сможет нарисовать 10 простых и легких баннеров размером 468 на 60. Баннеры должны быть статичные, простые, но так, чтобы привлекало внимание людей.

Все баннеры мы разместим в шапке и они будут ротироватся после каждого объявления. Задача, чтобы было больше кликов по внутренним страницам.

Что должно быть на каждом из баннеров подробно расписано в ТЗ, но я опять же акцентируюсь на том, что ничего сложного и сверхъестественного делать и легкость исполнения задачи просьба отразить в сроках и стоимости.

Выбирать будем по портфолио и запрошенной стоимости, поэтому прошу Вас указать сроки и цену за всю работу.