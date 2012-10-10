Нужно выполнить ряд простейших работ по сайту интернет-магазина: 1.Убрать баннер с страницы каталога «Сумки женские» и повесить его на главную страницу сверху. Баннер, который сейчас располагается там переместить вниз главной страницы. 2. Кнопку « купить» расположить в каталоге ...
- Интернет-магазины13 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется фрилансер на постоянное сотрудничество по обтравке фотографии, цветокорекции, изменению фона, фотомонтажа фотографии. Хорошо если можете рисовать баннеры. Приветствуется творческий подход. На данный момент работы не много примерно 100 фото/месяц, в дальнейшем увеличение объемов ...Обработка фотографий39 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется фрилансер на постоянное сотрудничество по доработке и изменению сайта интернет- магазина, администрированию, наполнению, редактированию. Сайт на joomla+virtuemart Работа по заданию, оплата сдельная. От Вас требуется быть на связи по будням для принятия задании и выполнение ...Прочее5 заявокЗакрыт11 лет назад
Настроить одну страничку интернет магазина. Нужно чтобы просто был баннер и текстИнтернет-магазины3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужен статический баннер для главной страницы сайта с описанем акции, Размер 497х509 пикс. Оформить в стилистике сайта, разместить 1 фото подарка и текст. Ничего навороченого делать не надо.Баннеры4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Убрать фон с фотографии сумок для интернет-магазинаОбработка фотографий16 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужны описания женских сумок по фото 300-400 знаков Всего 15 сумок,из них 7 разных моделей, только цвета, разные. Для одинаковых моделей описание должно немного различатся, можно не сильно.Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
Изменить вид главной страниц: поставит большой баннер и сделать отбор по цвету. Исправить некоторые ошибки в регистрации пользователей :2 раза спрашивает имя, Настроить корзину, сейчас реализовано криво, и вылезают ...Интернет-магазины5 заявокЗакрыт11 лет назад
Разместить новое название магазина на сайт. Логотип в векторе.Прочее1 исполнительЗавершен11 лет назад
Нужно нарисовать название интернет магазина для сайта. По образцу в приложенииЛоготипы и Знаки27 заявокЗакрыт11 лет назад