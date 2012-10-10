natalia00

Наталья Пекарская natalia00

 
44 годаРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
pearljamjess
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$13
10 баллов
11 лет назад
Описание товара для интернет магазина
Наталья - человек, с которым действительно приятно иметь дело. Я очень довольна нашим сотрудничеством. Рекомендую!
Отличный специалист, выполнила работу очень качественно и в срок.Рекомендую.
Ответный отзыв
webplus
Андрей 
38 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$1
10 баллов
11 лет назад
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Рад знакомству. все прошло ок. мои рекомендации.
Быстро,качественно и в срок выполнил работу по установке логотипа на сайт,рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв