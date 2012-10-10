Требуется фрилансер на постоянное сотрудничество по доработке и изменению сайта интернет- магазина, администрированию, наполнению, редактированию. Сайт на joomla+virtuemart Работа по заданию, оплата сдельная. От Вас требуется быть на связи по будням для принятия задании и выполнение ...