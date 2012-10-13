Повесить название магазина на сайт

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Завершен5 заявок157 просмотров

Разместить новое название магазина на сайт.

Логотип в векторе.

13 лет назад
natalia00
Наталья 
45 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

webplus
Андрей 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$1
1 день
Быстро,качественно и в срок выполнил работу по установке логотипа на сайт,рекомендую к сотрудничеству.
Рад знакомству. все прошло ок. мои рекомендации.

Заявки фрилансеров

webplus
Андрей 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад

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