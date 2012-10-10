Нужен грамотный PR & Event менеджер

$5000
  1. Биржа фриланса
  2. Прочее
Закрытнет заявок321 просмотр

Открывается крупный торговый центр в Москве

для организации открытия и дальнейшего маркетингового сопровождения требуется опытный PR & Event manager

Требования:

опыт организации мероприятий и маркетинговых акций.

коммуникабельность и оперативность

креативное мышление и подход

свободное владение ПК

Обязанности:

разработка концепции и маркетинговго плана открытия и продвижения

разработка рекламных акций

работа с субподрядчиками

13 лет назад
androtb
Андро 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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