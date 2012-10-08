Доработать шаблон

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Завершен4 заявки99 просмотров

Необходимо внести несложные изменения в шаблон сайта на джумле.

1.Заменить графический логотип на графический логотип (эмблема. Её направлю почтой eps) и чтобы название отображалось текстом.

2. Убрать в шапке в строке поиска слово Искать

Ссылка на сайт test.msurb.ru

Оплата QIWI

Joomla
13 лет назад
bodysatva
Николай 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

VampiR_WAR
Сергей 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв
13 лет назад
$10
1 день
Отличный исполнитель. Все сделал быстро и толково. При этом не ломит цену. Рекомендую
Довелось поработать с Николаем, остался доволен на все 100% . человек не тратит зря время исполнителей и своевременно оплачивает выполненную работу.

Заявки фрилансеров

VampiR_WAR
Сергей 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв
13 лет назад

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