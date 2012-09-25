Ищем в команду опытного .Net программиста, который делал сайты в aspx или Umbraco Оплата по договоренности и зависит от опыта
Создание 10 объявлений и настройка контекста
Требуется настроить контекстную рекламу для сайта визитки.
Сайт продает три типа товаров:
горшки керамические, бордюры и плитка.
Под каждое из направлений требуется создать несколько объявлений и настроить список ключевых слов для показа.
Интересует только направление оптовых продаж.
В дальнейшем потребуется доработка и отслеживание кампании.
Сделать требуется в ближайше дни. Сегодня-завтра было бы оптимально!
в задачу войдут следующие подзадачки:
составление объявлений, подбор слов для показа по каждому из объявлений, настройка показов - от минус слов до настройки таргетинга.
опыт и отзывы по работе с GA приветствуются.
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