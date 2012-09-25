Создание 10 объявлений и настройка контекста

Требуется настроить контекстную рекламу для сайта визитки.

Сайт продает три типа товаров:

горшки керамические, бордюры и плитка.

Под каждое из направлений требуется создать несколько объявлений и настроить список ключевых слов для показа.

Интересует только направление оптовых продаж.

В дальнейшем потребуется доработка и отслеживание кампании.

Сделать требуется в ближайше дни. Сегодня-завтра было бы оптимально!

в задачу войдут следующие подзадачки:

составление объявлений, подбор слов для показа по каждому из объявлений, настройка показов - от минус слов до настройки таргетинга.

опыт и отзывы по работе с GA приветствуются.