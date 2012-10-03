Довести сайт до ума

$130
  1. Биржа фриланса
  2. Прочее
Закрыт1 заявка90 просмотров

Есть сайт, 2.salamstudy.kz

Необходимо:

либо привести сайт к нормальному, читабельному и юзабильному виду по образу postupionline.com и fattah-edu.kz

либо слегка переделать сам дизайн и вёрстку сайта.

Сайт на wordpress. Psd и Html файлы имеются.

Так же возможно после окончания этой работы будет работа по наполнению контентом.

Сумма обговаривается отдельно.

Горящие сроки. Дедлайн.

HTMLWordPress
13 лет назад
gotnur
Арни 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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