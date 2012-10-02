Есть задача. Ее надо сделать на битриксе. Задача: сделать форму расчета и заказа муниципальной страховки с генерацией квитанции. Пользователь заходит на форму, вводит адрес (улица, дом, квартира), ему ...
Консультация по фидбернеру
Добрый день, уважаемые фрилансеры. Возникла непонятная проблема с фидбернером. Весной добавили туда свой блог на вордпрессе со стандартным адресом фида site.ru/feed. Был присвоен фидбернером следующий адрес фида - http://feeds.feedburner.com/feedburner/CLMS. Установили на блог форму подписки через электронную почту и счетчик. Сначала все работало корректно - рассылка приходила подписчикам, счетчик все считал корректно. Летом блог дважды взламывали и вставляли вредоносный код + левые страницы. Все почистили, сменили все пароли. Но с тех пор подписчикам рассылки не приходят, хотя счетчик по-прежнему считаем все корректно. И самое интересное: если нажимаем на счетчик подписчиков, то перебрасывает на страницу с угрозой взлома компьютера. Хотя коды все коррректные, какие ставились весной. Кроме того, в аккаунте гугла написано, что у блога ноль подписчиков и почему-то в качестве основного фида стоит вместо site.ru/feed - http://feeds.feedburner.com/investitut/CLmS, а присвоенный фидбернером адрес уже http://feeds.feedburner.com/feedburner/DIVC. При попытке поменять на то, что было изначально, возникают ошибки.
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