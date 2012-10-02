Написать ТЗ для сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Прочее
Закрыт2 заявки158 просмотров

Тз на основе устных объяснений. Есть дизайн сайта.

13 лет назад
alexalexalex
Борисов 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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