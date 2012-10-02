Тз на основе устных объяснений. Есть дизайн сайта.
Исправить ошибку на asp.net сайте
Уже какой день не работает http://www.mafona.ru
Сайт стоит на asp.
Очень нужно сегодня-завтра восстановить нормальную работу сайта.
Заявки фрилансеров
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