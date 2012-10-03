Зарегистрировать фрихост и залить 2 файла по FTP

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Закрыт2 заявки141 просмотр

Требуется зарегистрировать ~40 аккаунтов на бесплатном хостинге народ.ру и залить 2 файла.

Проблема в том, что при использовании публичных прокси, яндекс блокирует аккаунт и требует подтвердить по телефону.

Я предоставляю список аккаунтов.

13 лет назад
takoe
43 года
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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