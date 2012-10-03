Ищем в команду опытного .Net программиста, который делал сайты в aspx или Umbraco Оплата по договоренности и зависит от опыта
Зарегистрировать фрихост и залить 2 файла по FTP
Требуется зарегистрировать ~40 аккаунтов на бесплатном хостинге народ.ру и залить 2 файла.
Проблема в том, что при использовании публичных прокси, яндекс блокирует аккаунт и требует подтвердить по телефону.
Я предоставляю список аккаунтов.
Заявки фрилансеров
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