Есть сайт, 2.salamstudy.kz Необходимо: либо привести сайт к нормальному, читабельному и юзабильному виду по образу postupionline.com и fattah-edu.kz либо слегка переделать сам дизайн и вёрстку сайта. Сайт на wordpress. Psd и ...
Нужно продвинуть группу ВКонтакте
Нужны живые люди.
Пишите сроки и цены. Деньги будут выплачены, только по результату. То есть с задержкой, чтобы люди были действительно настоящие, а не боты, которые через 1-2 месяца исчезают.
Заявки фрилансеров
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