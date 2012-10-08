Красиво оформлять страницы

  1. Биржа фриланса
  2. Прочее
Завершен1 заявка149 просмотров

Именно - подбор картинок, оформление в ЦСС + может общие рекомендации по юзабилити.

Можно хотя бы просто оформление в ЦСС.

жду примерных цен - работа постоянная.

Пример (может не самый лучший) - http://www.1-al.ru/

13 лет назад
Roman_Olegovich
Роман 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Olga_ZZZ
Ольга 
38 лет
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
Ольга сделала все как надо. буду с ней работать и в дальнейшем.

Заявки фрилансеров

Olga_ZZZ
Ольга 
38 лет
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Нужно продвинуть группу ВКонтакте

    $500

    Нужны живые люди. Пишите сроки и цены. Деньги будут выплачены, только по результату. То есть с задержкой, чтобы люди были действительно настоящие, а не боты, которые через 1-2 месяца исчезают.

    Прочее5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Довести сайт до ума

    $130

    Есть сайт, 2.salamstudy.kz Необходимо: либо привести сайт к нормальному, читабельному и юзабильному виду по образу postupionline.com и fattah-edu.kz либо слегка переделать сам дизайн и вёрстку сайта. Сайт на wordpress. Psd и ...

    HTMLWordPress
    Прочее1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Допилить сайт на WP после переезда на новый хост.

    Сайт на движке WordPress переехал на новое доменное имя и на новый хостинг, в связи с чем вылез ряд косяков. Требуется во-первых убрать косяки, во-вторых настроить редиректы страниц по новым адресам и в третьих оптимизировать ...

    WordPress
    Прочее2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Переработка технического задания

    $1000

    Имеется слабо структурированное техническое задание в описательной форме объем 14 500 тыс слов + картинки. Необходимо привести его в соответствие с шаблоном.

    Прочее5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Изменение ссылок в товарах и картинках

    Изменение адреса ссылок подкатегорий товаров в каталоге, ссылок на товары в каталоге, ссылки на картинки товаров. 1) Изменение ссылки в подкатегориях Например подкатегория "заниженная" сейчас http://veneziana.ru/ru/catalog/vitabassa/page:1/sortby:ro/position:12/pid:1/cid:20/ Нужно убрать ...

    Прочее1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработка шаблона TemplateMonster

    Есть шаблон: http://www.templatemonster.com/ru/drupal-templates-type/29968.html Нужно доработать его под сайт мероприятия, семинара... Вот основные доработки 1. Русифицировать блоки и разместить информацию на сайте 2. Убрать из ...

    DrupalHTML
    Прочее7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Консультация по фидбернеру

    $50

    Добрый день, уважаемые фрилансеры. Возникла непонятная проблема с фидбернером. Весной добавили туда свой блог на вордпрессе со стандартным адресом фида site.ru/feed. Был присвоен фидбернером следующий адрес фида - http://feeds.feedburner.com/feedburner/CLMS. Установили на блог форму подписки через ...

    WordPress
    Прочеенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад