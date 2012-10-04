Ищем в команду опытного .Net программиста, который делал сайты в aspx или Umbraco Оплата по договоренности и зависит от опыта
Плагин: mp3 player для Joomla 1.5 и 2.5
1 ) Плагин: mp3 player для Joomla 1.5 и 2.5 с размещением в контенте с помощью кода {audio}directory/file mp3{/audio}
2) Выбор цветовых схем.
3) Приблизительный дизайн в прикрепленном файле.
Заявки фрилансеров
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