Необходимо внести несложные изменения в шаблон сайта на джумле. 1.Заменить графический логотип на графический логотип (эмблема. Её направлю почтой eps) и чтобы название отображалось текстом. 2. Убрать в шапке в строке поиска слово ...
Менеджер проектов. Удаленно
Для постоянного сотрудничества требуется менеджер проектов для создания новых и развития существующих сайтов различных тематик. Основная задача – поиск специалистов и управление ими. То есть ставить им задачи и контролировать исполнение.
Начинаем работу с одного проекта и оклада 5000 руб. в месяц. Повышение оклада каждый месяц на 5000 руб. вместе с усложнением задач. Через полгода уровень дохода 30 000 руб. и полная занятость (40 часов в неделю). Далее рост дохода за счет премиальных. Возможен более быстрый рост оклада в зависимости от успехов.
Все оплаты в WMR.
Обязательно уметь планировать свою работу и работу подчиненных.
Опыт работы с исполнителями-фрилансерами обязателен.
Резюме жду по адресу: [email protected]
Непременно укажите:
1. Над какими проектами работали
2. В чем именно заключалось ваше участие в этих проектах
3. С какими типами сайтов и тематиками хотелось бы работать и почему.
Заявки фрилансеров
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