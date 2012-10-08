Менеджер проектов. Удаленно

Для постоянного сотрудничества требуется менеджер проектов для создания новых и развития существующих сайтов различных тематик. Основная задача – поиск специалистов и управление ими. То есть ставить им задачи и контролировать исполнение.

Начинаем работу с одного проекта и оклада 5000 руб. в месяц. Повышение оклада каждый месяц на 5000 руб. вместе с усложнением задач. Через полгода уровень дохода 30 000 руб. и полная занятость (40 часов в неделю). Далее рост дохода за счет премиальных. Возможен более быстрый рост оклада в зависимости от успехов.

Все оплаты в WMR.

Обязательно уметь планировать свою работу и работу подчиненных.

Опыт работы с исполнителями-фрилансерами обязателен.

Резюме жду по адресу: [email protected]

Непременно укажите:

1. Над какими проектами работали

2. В чем именно заключалось ваше участие в этих проектах

3. С какими типами сайтов и тематиками хотелось бы работать и почему.