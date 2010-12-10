C Сергеем приятно работать, легко нашли общий язык, быстро разобрались в поточных нюансах. Мне как новому фрилансеру пришлось доказывать свою компетентность, и Сергей правильно оценил, и слова, и дела - в результате, как оказалось довольно сложная задача решена за несколько часов. Надеюсь на сотрудничество и в будущем.