Для внутренних систем сайта (админки, обработка внешних данных, аналитика, отчеты) требуется PHP-программист Работа ПОСТОЯННАЯ, без жестких сроков, удаленная Обязательно знать и уметь применять: ...
- $1100Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $1000
Для постоянного сотрудничества требуется менеджер проектов для создания новых и развития существующих сайтов различных тематик. Основная задача – поиск специалистов и управление ими. То есть ставить им задачи и контролировать исполнение. ...Прочее3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $250
Для сайта на Друпал 7 нужно сделать заданный функционал. (см. ТЗ в аттаче). Жду от кандидатов: - ссылки на выполненные работы, схожие с ТЗ - ваша оценка проекта - ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $1000
Для внутренних систем сайта (админки, обработка внешних данных, аналитика, отчеты) требуется PHP-программист Работа ПОСТОЯННАЯ, без жестких сроков, удаленная Обязательно знать и уметь применять: - PHP ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Есть форма расчета. В качестве примера: kredit-calc.ru Нужно: 1. Чтобы примерно такая же форма заработала под CMS Drupal на моем сайте 2. Объяснить вкратце, как это делается. ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
1. Сайт: plan2visit.ru 2. Подробное ТЗ прикреплено к проекту 3. Предпочтение специалистам, имеющим в портфолио работы с WordPress 4. Оплата и выполнение работы поэтапно. Жду от претендентов: ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Требуется разместить 100 положительных отзывов об образовательной услуге (бизнес-обучение). Тексты отзывов готовит исполнитель и согласовывает их с заказчиком. Место для размещения - форумы, комменты и пр. Тематика любая, но наличие минимальной активности обязательно. ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен14 лет назад
Собственно скрипт: depositfiles.com/files/8j5faxkf8 Он генерирует несколько страниц со ссылками Нужно чтобы он заработал на сайте под NetCat Прошу указать стоимость работ в откликах.Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад