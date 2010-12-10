verstk

Сергей verstk

 
45 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

Gadlevskaya
Диана 
45 лет
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$1
10 баллов
14 лет назад
Разместить положительные отзывы об услуге
Сергей - отличный заказчик. Четко объясняет, что требуется, постоянно на связи, пошел на встречу с вариантом оплаты. Рекомендую всем фрилансерам! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Диана размещала отзывы об услуге. Работа выполнена на отлично! Все отзывы уникальны и содержательны.
Ответный отзыв
first_man
Дмитрий 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$20
10 баллов
14 лет назад
Разместить скрипт на сайте под управлением NetCat
C Сергеем приятно работать, легко нашли общий язык, быстро разобрались в поточных нюансах. Мне как новому фрилансеру пришлось доказывать свою компетентность, и Сергей правильно оценил, и слова, и дела - в результате, как оказалось довольно сложная задача решена за несколько часов. Надеюсь на сотрудничество и в будущем.
Дмитрий выполнил работу на отлично. Очень быстро, все пояснил и рассказал. Рекомендую!
Ответный отзыв