Сайт переделать или создать новый

Привет всем!

Нужно довести до ума сайт

www.stardust-elite.com

сейчас это просто сайт эскорт агенства

в будущем планируется

как ресурс рекламный

где можно будет размещать аккаунты!

вот пример

http://www.6annonce.com/escorts/city_fr_paris#sort=r;name=;page=2;

хочу что то подобное но по странам Персидского залива!

С уважением Виктория

пишите все обсудим

и оплату и вашу работу!