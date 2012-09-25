Сайт переделать или создать новый

$5000
  1. Биржа фриланса
  2. Прочее
Закрыт18 заявок197 просмотров

Привет всем!

Нужно довести до ума сайт

www.stardust-elite.com

сейчас это просто сайт эскорт агенства

в будущем планируется

как ресурс рекламный

где можно будет размещать аккаунты!

вот пример

http://www.6annonce.com/escorts/city_fr_paris#sort=r;name=;page=2;

хочу что то подобное но по странам Персидского залива!

С уважением Виктория

пишите все обсудим

и оплату и вашу работу!

13 лет назад
stardustelite
Оксана 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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