Продвижение социальных игр через CPM рекламу

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Закрыт1 заявка105 просмотров

Добрый день!

Игровая компания, ведущий разработчик и издатель социальных игр, разыскивает команды для оперирования рекламными кампаниями в социальных сетях Вконтакте и Одноклассники.

Что нужно делать:

- Размещать CPM (!) рекламу внутри соц сетей

- Мониторить результаты и постоянно работать над повышением эффективности рекламных кампаний

- Выполнять требования по предельной цене привлечения

- Создавать эффективные рекламные тизеры (арты по необходимости предоставляем)

Требование:

- Опыт покупки рекламы по CPM с достижением высокого CTR и конверта в установки обязателен!

Условия работы:

- Суточный бюджет 150.000 рублей.

- Фиксированная оплата + %

13 лет назад
GamePublisher
Киселев 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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