Контент на сайт: фото, тексты

Требуется работа над содержимым сайта www.tdkrona.ru/

1. Подбор фотографий товаров (вагонка, доска, брус и тд). Красивые фото свежего дерева, нужно будет подобрать немного подумав (чтобы вагонка 12 толщины выглядела тоньше 19 например, воющем не просто найти, а думая).

Какие пожелание к оплате

2. Набросать уникальный контент для SEO (можно просто статьи без загрузки)

3. Закончить верстку (корзину в шапку, фон, огрехи отображения товаров (3 вида), футер.