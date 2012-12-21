Добрый день! Игровая компания, ведущий разработчик и издатель социальных игр, разыскивает команды для оперирования рекламными кампаниями в социальных сетях Вконтакте и Одноклассники. Что нужно делать: - ...
Нужно немного подправить сайты на Вордпресс
1. отремонтировать комменты, почему, то не отсылаются. (1 сайт )
2. поставить плагин который ссылки на англ. сам переводит.(2 сайта)
3. поставить соц. кнопки,(2 сайта)
Жду предложений по срокам и цене
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