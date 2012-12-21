Нужно немного подправить сайты на Вордпресс

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  2. Прочее
Завершен4 заявки136 просмотров

1. отремонтировать комменты, почему, то не отсылаются. (1 сайт )

2. поставить плагин который ссылки на англ. сам переводит.(2 сайта)

3. поставить соц. кнопки,(2 сайта)

Жду предложений по срокам и цене

WordPress
13 лет назад
qacha
Дарья 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

zkzakhar_del
Захар 
34 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 отзыва
13 лет назад
$8
2 дня
Отлично! быстро и качественно
Оч хорошо

Заявки фрилансеров

zkzakhar_del
Захар 
34 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 отзыва
13 лет назад

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