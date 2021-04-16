webplus

Андрей webplus

 
38 летУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
Blockchain и Сайты с высокой конверсией и отдачей по клиентам и продажам.

Ξ ТОП ↑ разработчиков Blockchain / Веб-программированию / Интернет магазинов, по рейтингу FL.ru

---> Более 90 отзывов и 101 проекта на Fl.ru

Официальные разработчики расширений и модулей.

⇒ Высокая конверсия, SEO оптимизация и адаптивная верстка

⇒ Разработка нестандартных проектов на PHP / JS / AJAX / API / CMF / CMS / Framework

➤ Самые современные технологии (Blockchain, CSS4, HTML6).

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УСЛУГИ: От проектировки До послегарантийного обслуживания.

ПРЕИМУЩЕСТВА: Качество работ, ответственность.

УСЛОВИЯ РАБОТЫ: Предоплата.

ГАРАНТИИ: Договор, поэтапная оплата, онлайн контроль результатов.

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Более подробная информация по предложениям и сотрудничеству:

*Интеграция магазина с CRM / 1C / моб приложение – в подарок!

1. Услуга предоставляется для популярных движков, и зависит как от движка и его версии, подключаемого ПО и его версии/конфигурации.

По умолчанию, мы используем наши готовые интеграции, к наиболее популярным сервисам, с передачей всех основных данных.

Если вам нужна какая то конкретная CRM или версия 1С, то заранее обращайтесь с уточнением, по интеграции с конкретными сервисами и версиям ПО. Т.к. не ко всем сервисам/движкам/версиям у нас может быть готовые интеграции.

Наши интеграции, подключаются в подарок – т.е. бесплатно!

Соответственно, индивидуальные интеграции, или расширения функций – оплачиваются отдельно, по договоренности.

2. Мобильное приложение, позволяет админу магазина, быстро и легко просматривать основную информацию о товарах, изменить статус заказа и информации о клиентах прямо со своего гаджета.

Для управления необходимо будет скачать и установить приложение для Android или IOS

Как начать сотрудничество?

Все просто:

1. Высылаете свое ТЗ на проект. Если такогового нет – скидываю Вам пример заполнения.

2. Ознакамливаюсь с вашим ТЗ и задачами, уточняю вопросы.

3. Когда «предметные» вопросы решены, оговариваем бюджет, сроки и принципы работы.

4. Вы вносите оплату, я начинаю и заканчиваю работу согласно договоренностям.

Как происходит проверка / тестирование результатов?

1. Работа будет проводится на тестовом сервере. Онлайн контроль результатов.

2. Каждый этап проходит согласование с Вами.

3. По завершению проекта, перенос на Ваш сервер (хостинг).

Как рассчитываются сроки?

- Сроки рассчитываются исходя из объемов.

- Заказы со сроком «вчера» беру и прекрасно с ними справляюсь, при условии, если вы точно знаете, чего вы хотите, а так же готовы платить за срочность.

Как рассчитывается стоимость?

- Стоимость рассчитывается из затрат по времени на реализацию требуемых задач.

А если мне не понравится результат?

- В процессе работы над вашим заказом, вы в любой момент, сможете ознакомиться с текущим результатом. При необходимости вы сможете вносить коррективы.

- Во-вторых, на финальном этапе, в вашем распоряжении будет возможность составить список пожеланий, который будет учтен.

Эти два простых принципа, дают 100% гарантии удовлетворенности результатом.

Когда и как платить?

- Мелкие работы осуществляются по предоплате 50%

- Большие объемы я всегда разбиваю на этапы, со всеми преимуществами такого подхода. Вы оплачиваете этап, я его закрываю, переходим к следующему.

- Принимаем элек. валюты (wm) или любые виды переводов. Согласовываем с вами каким методом оплаты будут проводиться переводы, и я скидываю по этой системе реквизиты.

За какие задачи вы не беретесь?

- Я не берусь за простые задачи, они мне не интересны.

- Я не исправляю чужие ошибки.

В каких случаях не стоит к вам обращаться?

- Если вы хотите «дёшево», «быстро» и «качественно». Это фантастика!

- Если вы сами не знаете, чего вы хотите и не готовы платить за коррекцию ваших желаний.

Возможно сделать бюджетный вариант для старта бизнеса?

Да, вполне возможно. Для экономии бюджета, особенно при старте в бизнесе, можно обойтись готовыми решениями, без разработки индивидуального дизайн.

Могу предложить готовые варианты с адаптивным премиум дизайном, можно подобрать подходящий вариант.

Как удобнее с вами связаться?

- Можно связаться всеми удобными способами ниже:

Skype: webpluspro

Telegram: @webpluspro

Почта: [email protected]

Сайт: https://webplus.pro/

PHPJavascriptAndroidiOSПриложение для AndroidAjaxBlockchainSEO-оптимизация
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
4
безопасных платежей
ТОП-50
Веб-программирование
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Отзывы заказчиков
nizimov-andrei
Андрей 
47 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
$20
10 баллов
2 года назад
Wordpress
Спасибо всей команде, поработали над проектом на славу. Прошу прощения, за много изменений, что я просил, ребята все учли и сделали как я хотел. Благодарю! Буду рекомендовать вас всем знакомым, а с новыми проектами приду к вам еще раз. До новых проектов!
Спасибо за заказ, приходите еще, будем ждать!
Ответный отзыв
vika5934857
34 годаУкраина
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
$30
10 баллов
3 года назад
Небольшая доработка Opencart 3
Все было сделано отлично. Рекомендую.
Все отлично, Оперативная оплата, мои рекомендации!
Ответный отзыв
webdancecolor
34 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
14 дней назад
$10
10 баллов
3 года назад
Настроить заголовки If-Modified-Since
Задача выполнена качественно в оговоренный срок.
Все согласно договоренностей! Без проблем, рекомендую!
Ответный отзыв
rlida
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Была
7 дней назад
$10
10 баллов
3 года назад
Настроить переадресацию на HTTPS на движке Opencart
Все супер! Быстро и профессионально! Рекомендую.
Четкая задача, быстрый коннект, моментальная оплата! Мои рекомендации!
Ответный отзыв
seotop2
42 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$70
10 баллов
5 лет назад
Сделать каталог на сайте (Opencart)
Спасибо Андрею за работу. Выручил в экстремальной ситуации. В проект углубился сразу, первые доработки сделал уже через два часа. Все о чем договоарались сделал в срок. Рекомендую как хорошего специалиста по ОпенКарт. На этом задании не буду останавливаться, уже есть список проектов где буду привлекать Андрея.
Отличный заказчик. Работаем дальше. Рекомендую.
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