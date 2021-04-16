Ξ ТОП ↑ разработчиков Blockchain / Веб-программированию / Интернет магазинов, по рейтингу FL.ru
---> Более 90 отзывов и 101 проекта на Fl.ru
Официальные разработчики расширений и модулей.
⇒ Высокая конверсия, SEO оптимизация и адаптивная верстка
⇒ Разработка нестандартных проектов на PHP / JS / AJAX / API / CMF / CMS / Framework
➤ Самые современные технологии (Blockchain, CSS4, HTML6).
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УСЛУГИ: От проектировки До послегарантийного обслуживания.
ПРЕИМУЩЕСТВА: Качество работ, ответственность.
УСЛОВИЯ РАБОТЫ: Предоплата.
ГАРАНТИИ: Договор, поэтапная оплата, онлайн контроль результатов.
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Более подробная информация по предложениям и сотрудничеству:
*Интеграция магазина с CRM / 1C / моб приложение – в подарок!
1. Услуга предоставляется для популярных движков, и зависит как от движка и его версии, подключаемого ПО и его версии/конфигурации.
По умолчанию, мы используем наши готовые интеграции, к наиболее популярным сервисам, с передачей всех основных данных.
Если вам нужна какая то конкретная CRM или версия 1С, то заранее обращайтесь с уточнением, по интеграции с конкретными сервисами и версиям ПО. Т.к. не ко всем сервисам/движкам/версиям у нас может быть готовые интеграции.
Наши интеграции, подключаются в подарок – т.е. бесплатно!
Соответственно, индивидуальные интеграции, или расширения функций – оплачиваются отдельно, по договоренности.
2. Мобильное приложение, позволяет админу магазина, быстро и легко просматривать основную информацию о товарах, изменить статус заказа и информации о клиентах прямо со своего гаджета.
Для управления необходимо будет скачать и установить приложение для Android или IOS
Как начать сотрудничество?
Все просто:
1. Высылаете свое ТЗ на проект. Если такогового нет – скидываю Вам пример заполнения.
2. Ознакамливаюсь с вашим ТЗ и задачами, уточняю вопросы.
3. Когда «предметные» вопросы решены, оговариваем бюджет, сроки и принципы работы.
4. Вы вносите оплату, я начинаю и заканчиваю работу согласно договоренностям.
Как происходит проверка / тестирование результатов?
1. Работа будет проводится на тестовом сервере. Онлайн контроль результатов.
2. Каждый этап проходит согласование с Вами.
3. По завершению проекта, перенос на Ваш сервер (хостинг).
Как рассчитываются сроки?
- Сроки рассчитываются исходя из объемов.
- Заказы со сроком «вчера» беру и прекрасно с ними справляюсь, при условии, если вы точно знаете, чего вы хотите, а так же готовы платить за срочность.
Как рассчитывается стоимость?
- Стоимость рассчитывается из затрат по времени на реализацию требуемых задач.
А если мне не понравится результат?
- В процессе работы над вашим заказом, вы в любой момент, сможете ознакомиться с текущим результатом. При необходимости вы сможете вносить коррективы.
- Во-вторых, на финальном этапе, в вашем распоряжении будет возможность составить список пожеланий, который будет учтен.
Эти два простых принципа, дают 100% гарантии удовлетворенности результатом.
Когда и как платить?
- Мелкие работы осуществляются по предоплате 50%
- Большие объемы я всегда разбиваю на этапы, со всеми преимуществами такого подхода. Вы оплачиваете этап, я его закрываю, переходим к следующему.
- Принимаем элек. валюты (wm) или любые виды переводов. Согласовываем с вами каким методом оплаты будут проводиться переводы, и я скидываю по этой системе реквизиты.
За какие задачи вы не беретесь?
- Я не берусь за простые задачи, они мне не интересны.
- Я не исправляю чужие ошибки.
В каких случаях не стоит к вам обращаться?
- Если вы хотите «дёшево», «быстро» и «качественно». Это фантастика!
- Если вы сами не знаете, чего вы хотите и не готовы платить за коррекцию ваших желаний.
Возможно сделать бюджетный вариант для старта бизнеса?
Да, вполне возможно. Для экономии бюджета, особенно при старте в бизнесе, можно обойтись готовыми решениями, без разработки индивидуального дизайн.
Могу предложить готовые варианты с адаптивным премиум дизайном, можно подобрать подходящий вариант.
Как удобнее с вами связаться?
- Можно связаться всеми удобными способами ниже:
Skype: webpluspro
Telegram: @webpluspro
Почта: [email protected]
Сайт: https://webplus.pro/
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