Blockchain и Сайты с высокой конверсией и отдачей по клиентам и продажам.

Ξ ТОП ↑ разработчиков Blockchain / Веб-программированию / Интернет магазинов, по рейтингу FL.ru

---> Более 90 отзывов и 101 проекта на Fl.ru

 Официальные разработчики расширений и модулей.

⇒ Высокая конверсия, SEO оптимизация и адаптивная верстка

⇒ Разработка нестандартных проектов на PHP / JS / AJAX / API / CMF / CMS / Framework

➤ Самые современные технологии (Blockchain, CSS4, HTML6).

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УСЛУГИ: От проектировки До послегарантийного обслуживания.

ПРЕИМУЩЕСТВА: Качество работ, ответственность.

УСЛОВИЯ РАБОТЫ: Предоплата.

ГАРАНТИИ: Договор, поэтапная оплата, онлайн контроль результатов.

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Более подробная информация по предложениям и сотрудничеству:

*Интеграция магазина с CRM / 1C / моб приложение – в подарок!

1. Услуга предоставляется для популярных движков, и зависит как от движка и его версии, подключаемого ПО и его версии/конфигурации.

По умолчанию, мы используем наши готовые интеграции, к наиболее популярным сервисам, с передачей всех основных данных.

Если вам нужна какая то конкретная CRM или версия 1С, то заранее обращайтесь с уточнением, по интеграции с конкретными сервисами и версиям ПО. Т.к. не ко всем сервисам/движкам/версиям у нас может быть готовые интеграции.

Наши интеграции, подключаются в подарок – т.е. бесплатно!

Соответственно, индивидуальные интеграции, или расширения функций – оплачиваются отдельно, по договоренности.

2. Мобильное приложение, позволяет админу магазина, быстро и легко просматривать основную информацию о товарах, изменить статус заказа и информации о клиентах прямо со своего гаджета.

Для управления необходимо будет скачать и установить приложение для Android или IOS

Как начать сотрудничество?

Все просто:

1. Высылаете свое ТЗ на проект. Если такогового нет – скидываю Вам пример заполнения.

2. Ознакамливаюсь с вашим ТЗ и задачами, уточняю вопросы.

3. Когда «предметные» вопросы решены, оговариваем бюджет, сроки и принципы работы.

4. Вы вносите оплату, я начинаю и заканчиваю работу согласно договоренностям.

Как происходит проверка / тестирование результатов?

1. Работа будет проводится на тестовом сервере. Онлайн контроль результатов.

2. Каждый этап проходит согласование с Вами.

3. По завершению проекта, перенос на Ваш сервер (хостинг).

Как рассчитываются сроки?

- Сроки рассчитываются исходя из объемов.

- Заказы со сроком «вчера» беру и прекрасно с ними справляюсь, при условии, если вы точно знаете, чего вы хотите, а так же готовы платить за срочность.

Как рассчитывается стоимость?

- Стоимость рассчитывается из затрат по времени на реализацию требуемых задач.

А если мне не понравится результат?

- В процессе работы над вашим заказом, вы в любой момент, сможете ознакомиться с текущим результатом. При необходимости вы сможете вносить коррективы.

- Во-вторых, на финальном этапе, в вашем распоряжении будет возможность составить список пожеланий, который будет учтен.

Эти два простых принципа, дают 100% гарантии удовлетворенности результатом.

Когда и как платить?

- Мелкие работы осуществляются по предоплате 50%

- Большие объемы я всегда разбиваю на этапы, со всеми преимуществами такого подхода. Вы оплачиваете этап, я его закрываю, переходим к следующему.

- Принимаем элек. валюты (wm) или любые виды переводов. Согласовываем с вами каким методом оплаты будут проводиться переводы, и я скидываю по этой системе реквизиты.

За какие задачи вы не беретесь?

- Я не берусь за простые задачи, они мне не интересны.

- Я не исправляю чужие ошибки.

В каких случаях не стоит к вам обращаться?

- Если вы хотите «дёшево», «быстро» и «качественно». Это фантастика!

- Если вы сами не знаете, чего вы хотите и не готовы платить за коррекцию ваших желаний.

Возможно сделать бюджетный вариант для старта бизнеса?

Да, вполне возможно. Для экономии бюджета, особенно при старте в бизнесе, можно обойтись готовыми решениями, без разработки индивидуального дизайн.

Могу предложить готовые варианты с адаптивным премиум дизайном, можно подобрать подходящий вариант.

Как удобнее с вами связаться?

- Можно связаться всеми удобными способами ниже:

Skype: webpluspro

Telegram: @webpluspro

Почта: [email protected]

Сайт: https://webplus.pro/