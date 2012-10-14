Разработка баннера для сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен24 заявки694 просмотра

Необходимо сделать статический баннер для сайта (по сути картинка в стиле общего дизайна сайта)

13 лет назад
DmitryKepler
Дмитрий 
46 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

excccp
Юрий 
52 года
14 лет в сервисе
Был
21 день назад
13 лет назад
$5
1 день
Очень доволен сотрудничеством. быстро, четко, с первого раза сделано то, что требовалось. спасибо.
Дмитрий— заказчик что надо. Позитивное общение и оплата в срок.

Заявки фрилансеров

excccp
Юрий 
52 года
14 лет в сервисе
Был
21 день назад
13 лет назад

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