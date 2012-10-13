на сайт rubistroy.ru вместо синего окошка) кто сможет быстро?
2 баннера для интернет-магазина
Необходимо сделать 2 банера для интернет магазина (http://btt.ladys.in.ua/?page=1090#nach). Те что маленькие (центральный и правый). Один банер - GIF, второй статичный.
Пожелания:
1. Соблюсти стиль сайта.
2. Баннер должен быть качественным и интересным.
3. Сдать в срок.
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