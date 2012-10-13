2 баннера для интернет-магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт16 заявок277 просмотров

Необходимо сделать 2 банера для интернет магазина (http://btt.ladys.in.ua/?page=1090#nach). Те что маленькие (центральный и правый). Один банер - GIF, второй статичный.

Пожелания:

1. Соблюсти стиль сайта.

2. Баннер должен быть качественным и интересным.

3. Сдать в срок.

13 лет назад
Om-to
Олег 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

Pyton_
Мария 
45 лет
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад
$20
2 дня

Заявки фрилансеров

Pyton_
Мария 
45 лет
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад

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