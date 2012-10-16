Простейший баннер

$7
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Завершен23 заявки269 просмотров

на сайт rubistroy.ru

вместо синего окошка)

кто сможет быстро?

13 лет назад
maxidenn
43 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
111 отзывов(-4)

Выбранный исполнитель

Big_O_o
Андрей 
50 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$7
1 день
Спасибо за классный банер и инициативу!
Несложное задание, четкая задача, своевременная оплата, с такими людьми приятно работать.

Заявки фрилансеров

Big_O_o
Андрей 
50 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад

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