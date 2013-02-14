Доработка флеш-баннера

Исходников нет в наличии, только сам банер (во вложении).

1) Банер с встроенной ссылкой на http://mobi-c.ru/

2) Нормальное отображение в 728x90px и 468х60px

3) Изменить выводимый текст

Мобильная торговля на КПК

Сбор заказов и торговля с колес

Планирование и контроль работы торговых агентов

Сбор мерчендайзинговой информации и анкетирование

Легкая интеграция с 1С Предприятие 8 и 7.7 (значок 1С совместимо, можно взять отсюда http://www.1c.ru/rus/products/1c/predpr/compat/soft/request.htm)

Работа на современных коммуникаторах и планшетных компьютерах (значок Android - он сейчас есть на банере, по времени только синхронизировать)