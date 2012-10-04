Написания ТЗ

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Закрытнет заявок114 просмотров

Есть сервис! По нем необходимо написать ТЗ для разработчиков аналогичного сервиса!

Описать все внутрение страницы! Описать всю логику!

Адрес дам в личке!

13 лет назад
beztiniy
Артур 
42 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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