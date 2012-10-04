Написания ТЗ

Нужны рекламные продающие тексты, для рассылок потенциальным клиентам. Также есть пара сайтов, которых надо заполнить SEO заточенными текстами под нужные запросы. Присылайте ссылки на работы по рекламе, чтобы выбрать нужного исполнителя ...