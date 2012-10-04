Рерайт 15 000 знаков

Безответственный фрилансер! Я понимаю, что на этом ресурсе отзывы отрицательные наверно не принято ставить, многие проглатывают, но это не правильно. Если человек относится так к работе, важный проект ему доверять нельзя! Подвел раз, подведет еще не раз! Станислав оставил заявку в проекте, где были четко указаны сроки. Проект срочный. Мы даже обсудили максимальный дедлайн и я пошла Станиславу на встречу, увеличив срок еще на час. Реально оценивая свои силы, он мне ответил "принято", а в оговоренный дедлайновский срок отправил вместо 6 статей 5, при этом они не соответствовали требованиям по объему, то есть даже их использовать нельзя было. В результате Станислав объявился через 2 часа и отписал, что отправит последнюю статью и исправления еще через 2 часа. И это при том, что проект срочный! Станислав, у вас был объем даже меньший, чем в проекте. Даже если провайдер не работал, у вас были исходники, по которым даже без интернета на компьютере можно было хотябы подготовить тексты и потом их только отправить! Вы несерьезно относитесь к работе! Подвели меня, ведь я даже не успею найти другого человека на это задание. Если вы думаете, что на фрилансе можно так себя вести, вы ошибаетесь! Здесь люди работают, предупредил бы меня кто заранее, отдала бы проект другому человеку - и он бы заработал, и я бы смогла с чистой совестью отправиться на отдых. Как я уже написала в приват вам, Станислав, использовать вашу работу я не буду, поэтому нечего говорить о том, что у меня 5 статей есть, а я такая бессовестная их не оплатила. Использовать их попросту нельзя, так как они не соответствуют требованиям. Если бы вы хотябы 5 статей сделали в соответствии с требованиями, такой неприятной ситуации не возникло бы. Предупреждаю всех! Если вам нужен ответственный фрилансер, который уважает свой труд и время заказчика, Станислав вам не подойдет!