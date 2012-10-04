Добрый день, дорогой фрилансер. Есть сайт-блог (на WordPress) с тематикой "Новинки в мире технологий". Нужно понимать эту тематику! В вакансию входит: - поиск новостей по этой тематике ...
Рерайт 15 000 знаков
Нужен качественный рерайт.
Выполнить нужно к 11.00 пятницы
Цена - 450 рублей.
Без примеров работ и положительных отзывов заявки прошу не оставлять.
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