Анонсы статей.

Нужно написать анонсы приблизительно 25 статей на туристическую тематику: 5-6 предложений, заинтересовывающих перейти по ссылке, плюс цепляющий заголовок, привлекающий внимание. Оплата – 20 рублей за анонс (WMR).

От кандидатов жду в виде "пробы пера" анонс к любой статье с сайта independentravel.ru/ Пожалуйста, читайте статьи перед написанием анонса. Нужны анонсы именно к этим статьям, а не новая статья :)).