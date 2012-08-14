В связи с изменением дизайна и расширением функционала сайта (Wordpress) требуется грамотный специалист. Первый этап – подготовительный и консультационный, длительность около двух недель. По результатам этого этапа будет принято решение о дальнейшем сотрудничестве. Результатом этого ...
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Есть проблема: конфликт между javascript свежеустановленной поисковой формы и одним из скриптов, уже установленных на сайте. Нужна помощь. Пожалуйста, напишите желаемую оплату.Веб-программирование1 исполнительЗакрыт11 лет назад
для сайта о самостоятельных путешествиях нужен автор с опытом проживания в Черногории.Копирайтингнет заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Задача: вести аккаунт в Instagram для привлечения новых посетителей на сайт. Требования к исполнителю: Обязательно: опытный и увлеченный путешественник! до 30 лет, пользователь IG, имеющий свой аккаунт (указать) не менее трех месяцев. Порядок работы: 1. Прочитать все статьи ...Социальные сети (SMM и SMO)3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Ищу авторов, проживающих за рубежом или имеющих опыт самостоятельных путешествий для сайта http://independentravel.ru/. От вас нужно: - ссылка на свой блог или пример статей на околотуристическую тематику - список стран, о которых готовы писать - желаемая оплата за тыс. ...Копирайтинг14 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужна серия статей по Тайланду для сайта Independentravel.ruКопирайтинг1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Перевод премиум-темы Wordpress на русский язык, проверка внешних ссылок. Принимаются заявки только от "прокачанных" аккаунтов, т.к. есть печальный опыт работы с вебмастерами (сайт под АГС из-за "вшитых" в шаблон внешних ссылок). В случае успешного сотрудничества готовы работать ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад
Анастасия, нужны анонсы для оставшихся статей сайта independentravel.ru. Размер анонса - 8-10 предложений плюс заголовок. Оплата - 30 рубле за анонс.Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
Нужно написать анонсы приблизительно 25 статей на туристическую тематику: 5-6 предложений, заинтересовывающих перейти по ссылке, плюс цепляющий заголовок, привлекающий внимание. Оплата – 20 рублей за анонс (WMR). От кандидатов жду в виде "пробы пера" анонс ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
Нужен аудит сайта independentravel.ru на выявление причин попадания под АГС от ОПЫТНОГО СПЕЦИАЛИСТА.Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт11 лет назад
Андрей, здравствуйте! Нужна Ваша помощь опять. ТЗ следующее: Изменение меню - по форме и содержанию. карта sitemap.xml и xtml (на странице "содержание") добавить логотип (уже готов) и, если нужно, доработать шапку. добавить уголок (не плагин, а код) добавить ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад
для шапки сайта Independentravel.ru нужен коллаж (фото предоставлю). По стилю должен будет перекликаться с новым логотипом (предоставлю).Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
Нужен логотип для сайта independentravel.ru. Сайт для самостоятельных путешественников. Логотип - картинка + красиво название сайта "Independent Travel - все о самостоятельных путешествиях". От Вас жду в заявке точную стоимость выполнения 3х эскизов + 1 логотип ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен11 лет назад
Изменение и корректировка шаблона Wordpress.Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Консультация по e-mail. Сайту 4 месяца ( independentravel.ru). За вчера-позавчера ставила много плагинов и ссылок на афиилиат-партнеров. Сегодня из 44 страниц в индексе осталось 11... Нужен краткий анализ - почему и ответ на еще один вопрос: что ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен11 лет назад