Андрей, спасибо большое за прекрасно выполненный проект! Вы являетесь не только отличным специалистом, но и замечательным человеком, с Вами очень приятно работать. Наконец-то после двух профанов (один из которых просто сломал сайт, а второй, получив деньги, не доделал проект), мне повезло! Ждите от меня заявок еще, впредь буду работать только с Вами!