indetrip

Татьяна Монахова indetrip

 
47 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
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Отзывы фрилансеров
Steadfast
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$150
10 баллов
10 лет назад
Создание шаблона Worpdress
Не первый раз сотрудничаем, поэтому рекомендую!
Андрей, спасибо большое за прекрасно выполненный проект! Вы являетесь не только отличным специалистом, но и замечательным человеком, с Вами очень приятно работать. Наконец-то после двух профанов (один из которых просто сломал сайт, а второй, получив деньги, не доделал проект), мне повезло! Ждите от меня заявок еще, впредь буду работать только с Вами!
Ответный отзыв
Steadfast
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Нужна консультация по сайту на Wordpress.
Невероятно приятный в общении заказчик, настоятельно рекомендую!
Андрей выполнил проект просто блестяще! Очень приятно работать с таким замечательным специалистом, знающим свое дело на 100%. Андрей, я не прощаюсь и настаиваю на дальнейшем сотрудничестве.
Ответный отзыв
WeGeeks
Сергей 
33 годаАзербайджан
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
201 отзыв(-5)
$30
10 баллов
11 лет назад
Проблема со скриптами.
Все отлично. Задание дано четкое. Нет проблем с оплатой. Рекомендую!
luxemburq
45 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$16
10 баллов
11 лет назад
Анонсы статей.
Спасибо Татьяне за замечательный сайт, работать с которым одно удовольствие. Татьяна понимает, как порой нелегок хлеб пишущей братии. Поэтому с ее стороны - внимательность, своевременная оплата и грамотное ТЗ. А в ответ - совершенно искренняя благодарность за сотрудничество!
Талантливая девушка и замечательный человек. 100% успешно выполненное задание. Однозначно будем продолжать сотрудничество.
Ответный отзыв
Steadfast
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$70
10 баллов
11 лет назад
Проект для Андрея Дорохова (Steadfast)
Потрясающий заказчик и замечательный человек! Очень рад сотрудничеству!
Как всегда, высший пилотаж!
Ответный отзыв