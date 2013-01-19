Персональный проект для Анастасии Аджийской

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Завершен1 заявка95 просмотров

Анастасия, нужны анонсы для оставшихся статей сайта independentravel.ru.

Размер анонса - 8-10 предложений плюс заголовок. Оплата - 30 рубле за анонс.

13 лет назад
indetrip
Татьяна 
48 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

luxemburq
46 лет
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
13 лет назад
$10
7 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

luxemburq
46 лет
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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