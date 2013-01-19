Необходимо написать статьи тематика банки, кредиты, финансы. Объем: 140тыс символов Оплата: 60р за 1000 Сроки: неделя Условия: предоплата 50%, скидывать выполненные тексты раз в день на проверку и корректировку. ...
Персональный проект для Анастасии Аджийской
Анастасия, нужны анонсы для оставшихся статей сайта independentravel.ru.
Размер анонса - 8-10 предложений плюс заголовок. Оплата - 30 рубле за анонс.
Выбранный исполнитель
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