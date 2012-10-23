Необходимо написать статьи тематика банки, кредиты, финансы. Объем: 140тыс символов Оплата: 60р за 1000 Сроки: неделя Условия: предоплата 50%, скидывать выполненные тексты раз в день на проверку и корректировку. ...
Требуется переписать тексты на всем сайте
Посколько я бесконечно далек от всего что связано с текстами, возможно я указал не верные категории проекта, не обращайте пожалуйста внимания.
Немного о сути задачи - сейчас на сайте тексты не наши, взяты с другой студии. Естественно это моветон, поэтому с этими текстами работать мы не будем, нужны новые, другие. Качество должно быть высокое, стиль такой же - без пафоса, без водных деепричастных оборотов, тексты должны быть земными и читаться легко. также в текстах должны присутствовать ссылки на внутренние разделы сайта, но об этом уже лично с кандидатом.
Особое внимание обращаю - тексты для людей, машинной фигни не надо. Если вы умеете писать только тексты для поисковых ботов - не оставляйте заявку.
ТЗ https://docs.google.com/document/d/14fFxznFpqC1P6GzwNKnXFOM3RUrJeuuA2RxKaPmqigE/edit
От вас:
1. Цена за весь обьем работ (обязательно)
2. Сроки (не обязательно)
3. Опыт (нужно увидеть стиль написания, понять как вы умеете, а как не умеете)
Вопросы в скайп или в ЛС
Выбранный исполнитель
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