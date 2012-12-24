Сайт Гефест

Сотрудничество прошло на ура: своевременные выплаты, хорошее отношение, аргументированные замечания. Заказчик всегда на связи, есть возможность спросить, уточнить. Для меня также было приятно то, что человек понимает, как много копирайтер тратит времени на написание статей. Цена была более чем адекватная. Спасибо :)