Сайт Гефест

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Завершен30 заявок516 просмотров

. Текст для одной странице должен быть в пределах 2000 знаков. Текст должен быть продающим. Текст должен быть уникальным. Объем работы несколько десятков страниц) И 2-3 тысячи описаний - возможно, если нам это понадобится - описаний фотографий выполненных работ.

12 лет назад
SERGEIS6290
Антнон 
34 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

UniqueInfo
37 лет
12 лет в сервисе
Была
месяц назад
12 лет назад
$200
1 день
Я достаточно долго искал копирайтера, который бы понимал с полуслова и выполнял задание в указанный срок. Отличный копирайтер, рекомендую всем тем, кто хочет видеть качественно выполненную работу, а не набор слов.
Сотрудничество прошло на ура: своевременные выплаты, хорошее отношение, аргументированные замечания. Заказчик всегда на связи, есть возможность спросить, уточнить. Для меня также было приятно то, что человек понимает, как много копирайтер тратит времени на написание статей. Цена была более чем адекватная. Спасибо :)

Заявки фрилансеров

UniqueInfo
37 лет
12 лет в сервисе
Была
месяц назад
12 лет назад

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