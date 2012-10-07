Написание статей для сайта стройтематики

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.

Для наполнения строительного сайта нужно написать большое колличество статей (более 500).

Тематика - ремонт квартир, домов, канализации, обустройство участка, и т.д.

Я заинтересован в авторах, которым близка тематика, или которые смогут писать хороший текст исходя из информации в интернете.

Я высылаю вам подробнейшее ТЗ в котором написано что нужно писать, как нужно писать и каким образом.

Так же имеется много примеров готовых работ, так что вам будет на что опираться в начале нашего с вами сотрудничества.

Статьи объемом от 5000 до 12 000 знаков, оплата по тарифу 25р/1000 и не обсуждается. У меня работает уже трое хороших ребят, которые пишут красивые тексты, я знаю что где-то должны быть еще такие:)

Кто чувствует в себе силы и желание работать и зарабатывать, - пишите. Я вышлю тестовое, которое тоже оплачу, если вы постараетесь и напишете его качественно.

Итого что я вам предлагаю - зарплату в районе 500р в день с ежедневной выплатой. Тут вы сможете реально заработать своим честным трудом.

Пишите на почту [email protected] или в личку, если я долго вам не отвечаю с почты. Высылайте развернутые предложения, буду высылать примеры работ и требования. Кто заинтересуется - вышлю задание.