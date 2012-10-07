Статьи по ремонту автомобилей

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Закрыт18 заявок139 просмотров

Требуются качественные статьи для сайта "Станции по ремонту автомобилей" Статьи вида: Рекомендации по уходу за... (аккумулятором, двигателем, шинами т.д. и т.п.); Советы по ремонту... т .п., ну и если придумаете другую подходящую тематику статьи для такого сайта то мы только "ЗА"

Рассматриваются заявки только с озвученной ценой.

Ищем не одного, а нескольких исполнителей.

13 лет назад
Scandal
Антон 
43 года
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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