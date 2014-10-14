Требуется с нуля создать сайт визитку фирмы по выкупу автомобилей, с функцией размещения обьявлений по продаже авто которые есть в наличие у фирмы
- Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен9 лет назад
требуется нарисовать шапку сайта. Все объяюсню в скайпе.. Нарисовать требуется очень быстро.. т.е. время на исполнение не должно превышать суток..а желательно часДизайн сайтов9 заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день. Работаю с БД программе Devart dbForge Studio for MySQL, через нее делаю выгрузку данных а так же загрузку в формате Excel. Требуется программист в написание ПО или же просто расписать в эксель формулами по ...Базы данных1 исполнительЗавершен10 лет назад
Требуется сделать для ИП адаптивный сайт-визитку под ключ, по теме аварийное вскрытие замков (дверных, автомобильных, сейфов и т.п.). Бюджет к сожалению ограничен, поэтому слишком дорогие предложения не рассматриваю. Оплата в рублевом эквиваленте. Прошу учесть ...Сайты «под ключ»23 заявкиЗакрыт10 лет назад
требуется сверстать макет, пример макета в приложении. всего пять страниц.. страницы все совершенно однотипныеЗавершен10 лет назад
требуется в сверстаном и уже установленым на хостинг сайте внести мелкие правки, такие как сделать что бы шапка была не ризиновая а по размеру контента, выставить правильно ширину слайдера карусели (сейчас он допустим 1000 пикселей ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Требуется спарсить адреса судебных приставов в каждом городе. Отделы и города я предоставлю, т.е. к ним требуется добавить адреса. Пример данных смотрите в архиве. В Задаче порядка трех тысяч подразделений и к каждому подразделению требется ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется Landing Page на тему "РАЗРАБОТКА САЙТОВ" под ключ. Возможно у кого то есть готовые варианты, готов рассмотреть покупкуСайты «под ключ»18 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется нарисовать дизайн сайта-каталога фирм и предприятий 1 главная и 3 внутренних Более подробно сообщу исполнителю. Выбирать предложения буду исходя из цен, чем дешевле тем лучше Рассматриваю предложения в которых ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
Есть в эксели порядка 1500 строк с координатами, требуется сопоставить координатам ближайшую станцию метро как в примере (см.приложение) Т.е. я предоставлю координаты а ваша задача в соседней строчке проставить метро (данные по Москве и Питеру)Наполнение сайтов8 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Здравствуйте. Требуется сверстать три странички макета (главная и две внутренние) и натянуть их на CMS (http://vkaragande.info/) Если нет возможности верстки, то рассмотрю вариант просто натяжки на CMS. (без примерной цены, предложения не рассматриваю)Завершен11 лет назад
Добрый день. Требуется сверстать макет из psd (три страницы, главная и две внутренние). Рассматриваю заявки в которых указана примерная стоимость работЗакрыт11 лет назад
- $50
Требуется дизайн сайта каталога юридических компаний. (Главная и две внутренние)Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
Нужно сверстать и установить на WP макет сайта Без примерной стоимости предложения не рассматриваю :(Завершен11 лет назад
требуется нарисовать 4 баннера для слайдера находящегося на главной странице сайта, на тему "услуги эвакуатора" в прикрепленном файле, адрес сайта, там можно увидеть что из себя на данный момент представляет слайдер. Вот ...Баннеры22 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется наполнить сайт-визитку на тему "услуги эвакуатора" текстами . Рассчитываю на оплату из расчета 50 рублей -1000 знаков. Если копирайтер подберет к странице темтическую картинку до за каждую страницу с картинкой ...Копирайтинг13 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется помощь в установке сверстанного шаблона на Нано-CMS. Шаблон уже установлен, проблема установить основное меню, вот что то не получается сделать навигационное меню, что бы оно выглядело так как в шаблоне.HTML-верстканет заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется сверстать главную страницу сайт. Исполнителя выберу кто предложит наименее дешевые услуги. Так как не вижу разницы переплачивать за одну и ту же работуЗавершен12 лет назад
Нужен сайт по продаже автомобилей, Фирма будет продавать корейские автомобили. Это не сайт объявлений а немного другое. Т.е. на сайте быдут выложены все автомобили корейского производства. и цена на них, т.е. ни какой разницы нет ...Сайты «под ключ»29 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется скрипт который работает с картами яндекса, примерные задачи скрипта описаны в прикрепленном файле. Интересует возможно ли что то подобное написать, а если возможно то примерная стоимость.Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад