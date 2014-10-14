Большое спасибо Валерию, за терпение. Заказ выполнен очень качественно. Была организована помощь во всех моих вопросах и прихотях (которые не были договорены изначально). Самое главное что данный исполнитель находился постоянно на связи, максимальное время отклика по электронной почте если не ошибаюсь составила минут двадцать (это было один раз, в основном ответы поступали тут же). Связь держали через электронную почту так как другой возможности у меня нет, на мои письма ответы приходили сразу же. Большое спасибо за то что помогали, были постоянно он лайн и за хорошо сделанную работу. Наивысшая оценка! Спасибо!