Scandal

Антон Scandal

 
43 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$85
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
7
безопасных платежей

  • Сайт визитка

    Требуется с нуля создать сайт визитку фирмы по выкупу автомобилей, с функцией размещения обьявлений по продаже авто которые есть в наличие у фирмы

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Нарисовать шапку сайта

    требуется нарисовать шапку сайта. Все объяюсню в скайпе.. Нарисовать требуется очень быстро.. т.е. время на исполнение не должно превышать суток..а желательно час

    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Облегчить работу добавления инфы в БД

    Добрый день. Работаю с БД программе Devart dbForge Studio for MySQL, через нее делаю выгрузку данных а так же загрузку в формате Excel. Требуется программист в написание ПО или же просто расписать в эксель формулами по ...

    MySQL
    Базы данных1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Сайт под ключ

    Требуется сделать для ИП адаптивный сайт-визитку под ключ, по теме аварийное вскрытие замков (дверных, автомобильных, сейфов и т.п.). Бюджет к сожалению ограничен, поэтому слишком дорогие предложения не рассматриваю. Оплата в рублевом эквиваленте. Прошу учесть ...

    Сайты «под ключ»23 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Внести мелкие правки в сверстаный шаблон

    требуется в сверстаном и уже установленым на хостинг сайте внести мелкие правки, такие как сделать что бы шапка была не ризиновая а по размеру контента, выставить правильно ширину слайдера карусели (сейчас он допустим 1000 пикселей ...

    CSS
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Спарсить адреса

    Требуется спарсить адреса судебных приставов в каждом городе. Отделы и города я предоставлю, т.е. к ним требуется добавить адреса. Пример данных смотрите в архиве. В Задаче порядка трех тысяч подразделений и к каждому подразделению требется ...

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Landing Page

    Требуется Landing Page на тему "РАЗРАБОТКА САЙТОВ" под ключ. Возможно у кого то есть готовые варианты, готов рассмотреть покупку

    Сайты «под ключ»18 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн сайта

    Требуется нарисовать дизайн сайта-каталога фирм и предприятий 1 главная и 3 внутренних Более подробно сообщу исполнителю. Выбирать предложения буду исходя из цен, чем дешевле тем лучше Рассматриваю предложения в которых ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Работа с Яндекс картами

    Есть в эксели порядка 1500 строк с координатами, требуется сопоставить координатам ближайшую станцию метро как в примере (см.приложение) Т.е. я предоставлю координаты а ваша задача в соседней строчке проставить метро (данные по Москве и Питеру)

    Наполнение сайтов8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сверстать и натянуть

    $100

    Здравствуйте. Требуется сверстать три странички макета (главная и две внутренние) и натянуть их на CMS (http://vkaragande.info/) Если нет возможности верстки, то рассмотрю вариант просто натяжки на CMS. (без примерной цены, предложения не рассматриваю)

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Верстка

    Добрый день. Требуется сверстать макет из psd (три страницы, главная и две внутренние). Рассматриваю заявки в которых указана примерная стоимость работ

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн сайта

    $50

    Требуется дизайн сайта каталога юридических компаний. (Главная и две внутренние)

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • 4 баннера для слайдера

    требуется нарисовать 4 баннера для слайдера находящегося на главной странице сайта, на тему "услуги эвакуатора" в прикрепленном файле, адрес сайта, там можно увидеть что из себя на данный момент представляет слайдер. Вот ...

    Баннеры22 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Наполнить сайт "Услуги эвакуатора"

    Требуется наполнить сайт-визитку на тему "услуги эвакуатора" текстами . Рассчитываю на оплату из расчета 50 рублей -1000 знаков. Если копирайтер подберет к странице темтическую картинку до за каждую страницу с картинкой ...

    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Установить сверстанный шаблон на Нано-CMS

    Требуется помощь в установке сверстанного шаблона на Нано-CMS. Шаблон уже установлен, проблема установить основное меню, вот что то не получается сделать навигационное меню, что бы оно выглядело так как в шаблоне.

    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Верстка главной страницы

    Требуется сверстать главную страницу сайт. Исполнителя выберу кто предложит наименее дешевые услуги. Так как не вижу разницы переплачивать за одну и ту же работу

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Сайт покупки/продажи автомобилей

    Нужен сайт по продаже автомобилей, Фирма будет продавать корейские автомобили. Это не сайт объявлений а немного другое. Т.е. на сайте быдут выложены все автомобили корейского производства. и цена на них, т.е. ни какой разницы нет ...

    Сайты «под ключ»29 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработать скрипт

    Требуется скрипт который работает с картами яндекса, примерные задачи скрипта описаны в прикрепленном файле. Интересует возможно ли что то подобное написать, а если возможно то примерная стоимость.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад
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Отзывы фрилансеров

crazyyy
41 год
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$7
10 баллов
8 лет назад
Спарсить ссылки
Отличный заказчик, всем рекомендую!
Спасибо большое!!! Все сделано быстро и качественно... Я доволен!!!!
Ответный отзыв
vakeks2
37 лет
18 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$85
10 баллов
9 лет назад
Сайт визитка
Сотрудничеством очень доволен. Антон четко ставит задание. Всегда выходит на связь, отвечает на возникающие вопросы. Буду рад работать и дальше. Рекомендую!
Большое спасибо Валерию, за терпение. Заказ выполнен очень качественно. Была организована помощь во всех моих вопросах и прихотях (которые не были договорены изначально). Самое главное что данный исполнитель находился постоянно на связи, максимальное время отклика по электронной почте если не ошибаюсь составила минут двадцать (это было один раз, в основном ответы поступали тут же). Связь держали через электронную почту так как другой возможности у меня нет, на мои письма ответы приходили сразу же. Большое спасибо за то что помогали, были постоянно он лайн и за хорошо сделанную работу. Наивысшая оценка! Спасибо!
Ответный отзыв
ooofplus
Виктор 
30 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Облегчить работу добавления инфы в БД
MySQL
Очень доволен заказчиком, задача поставлена понятно, оплата произведена в срок. Всегда был на связи, отвечал по возникающим вопросам. Сотрудничество доставило только положительные эмоции!
Рекомендую и еще миллион раз рекомендую. Виктор не терялся.. постоянно был а связи.. работу которую я ему задал сделал без нареканий, при том условии что она была не из легких... постоянно что то где то доделывал и допиливал без споров и т.п. Я не обладаю талантом писать отзывы.. но тут просто рекомендую данного человека. Не пожалеете.
Ответный отзыв
dima_bur
Дмитрий 
31 год
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Требуется свертстать макет
Спасибо за сотрудничество! Задача была поставленна корректно, за то, что было сделано сверх ТЗ было доплачено в полной мере. Если были замечания к выполненной работе, то исключительно обоснованные и без проблем давалось время на их исправления.
Работой доволен полностью. Больше понравились рекомендации исполнителя, так как я не совсем разбираюсь в тонкостях верстки и отображения на вэбстраницах. На мои задачи он давал свои рекомендации как лучше поступить в некоторых ситуациях - что мне очень понравилось. Сразу видно человек работает на совесть, так как верстает не как робот "что сказали то и делай" а предоставляет еще и свои идеи и предлагает интересные внедрения. Дмитрий всегда находиться на связи, ни разу не было такого что бы он не ответил (если не ошибаюсь то в течение часа если он не он лайн). Всегда показывал промежуточные результаты своей работы, что тоже не всегда присутствует у других исполнителей. Вообщем моя оценка 5+
Ответный отзыв
stavexpert
Анжелика 
34 года
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
$90
10 баллов
10 лет назад
Дизайн сайта
Все отлично! Спасибо!
все супер!!!
Ответный отзыв
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