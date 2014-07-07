Сверстать и натянуть

$100
HTML-версткаЗавершен6 заявок142 просмотра
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Здравствуйте. Требуется сверстать три странички макета (главная и две внутренние) и натянуть их на CMS (http://vkaragande.info/) Если нет возможности верстки, то рассмотрю вариант просто натяжки на CMS. (без примерной цены, предложения не рассматриваю)

10 лет назад
Scandal
Антон 
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
WebExStudio
Иван 
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$90
2 дня
Заказывал натяжку шаблона на не известный Ивану движек. Вообщем мне было жалко человека. Выполнял все мои прихоти, не разу не возразил против ни чего. Бывали случаю что фрилансеры начинали со мной спорить по поводу того что требуется сделать, но Иван, без спора делал то что я говорил. Ну вообщем из меня плохой писатель отзывов, но я просто рекомендую нанимать данного человека для работы, что бы не было ни каких трат нервов и времени в работе с другими исполнителями. Иван все сделал качественно и так как нужно было мне. Так как новый для него движек, то без замечаний не обошлось (впервые всегда что то где то не получается) но на замечания Иван реагировал очень быстро и исправлял все то что мне не нравилось. Вообщем повторюсь еще раз. Если вы не хотите тратить нервы на работу, то обращайтесь к Ивану. Он сделает все на отлично а главное претензий к работе у вас не будет. (как видно отзыв пишу не так просто 100-200 символов а действительно такой какой заслуживает данный исполнитель)
Четкая постановка задачи, своевременная оплата! Очень приятно сотрудничать с такими людьми, рекомендую!
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