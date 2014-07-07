Сверстать и натянуть

Заказывал натяжку шаблона на не известный Ивану движек. Вообщем мне было жалко человека. Выполнял все мои прихоти, не разу не возразил против ни чего. Бывали случаю что фрилансеры начинали со мной спорить по поводу того что требуется сделать, но Иван, без спора делал то что я говорил. Ну вообщем из меня плохой писатель отзывов, но я просто рекомендую нанимать данного человека для работы, что бы не было ни каких трат нервов и времени в работе с другими исполнителями. Иван все сделал качественно и так как нужно было мне. Так как новый для него движек, то без замечаний не обошлось (впервые всегда что то где то не получается) но на замечания Иван реагировал очень быстро и исправлял все то что мне не нравилось. Вообщем повторюсь еще раз. Если вы не хотите тратить нервы на работу, то обращайтесь к Ивану. Он сделает все на отлично а главное претензий к работе у вас не будет. (как видно отзыв пишу не так просто 100-200 символов а действительно такой какой заслуживает данный исполнитель)