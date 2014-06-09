Верстка Интернет-магазина на Opencart

Существующему уже давно сайту (урл в подписи) нужен качественный ребрендинг. Хотелось бы получить просторное меню, побольше пространства и свободы, а не так что свалено все в кучу, красивые кнопочки, иконки, разработка фирменного стиля .градиенд или ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется сверстать на Opencart Итернет-магазин:
Интересует стоимость и сроки.
- Похожие заказы
- $250HTML-верстка6 заявокЗакрыт10 лет назад
Имеется страница http://mogog.ru/ Ее надо переверстать по образцу, максимально используя стили и части имеющейся верстки Дидлайн - вс вечер. Обязательно наличие в скайпе, в тч - в понедельник (исправление багов, если что)HTML-верстка11 заявокЗакрыт10 лет назад
- $250
Требуется профессиональный верстальщик доделать страницу товара в интернет-магазине. Верстка должна корректно отображаться в актуальных версиях популярных браузеров (IE от версии 8). Исполнителю будут предоставлены psd макеты. Более подробное задание во вложении. ПРЕТЕНДЕНТОВ ПРОШУ УКАЗЫВАТЬ СТОИМОСТЬ И СРОКИ!HTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
Нужно PSD сверстать в HTML (DIV-верстка), чтобы каждый блок легко можно было отредактировать. JPG-файлы дизайна (PSD предоставлю после начала работы) во вложении: main.jpg - главная general.jpg - второстепенная При наведении курсора в верхнем правом углу на язык должен выскакивать ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
Требуется сделать верстку сайта. Укажите цену и сроки.HTML-верстка38 заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте, надо настроить распределение веса на сайте и по возможности оптимизировать шаблон (удалить лишний код и т.п.).HTML-верстка3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Вашему вниманию предлагается следующий проект: Нужно сверстать лендинг и натянуть его на Modx. По срокам: в воскресенье сдаетесь, а в субботу нужно показать текущее состояние работы. Макет и пожелания к верстке в прилагаемых файлах. Оплата WMR. ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $25
Необходимо сверстать 3 страницы для сайта с макета.HTML-верстка23 заявкиЗакрыт10 лет назад
Есть готовые дизайны 8 страниц сайта в PSD. Нужно сверстать, используя CSS-именование Wordpress.HTML-верстка22 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $250
Добрый день. Ищем специалиста, который бы начал работать с нашим сайтом. Первые задания в приложенном файле, просим оценить сроки и стоимость.HTML-верстка8 заявокЗакрыт10 лет назад