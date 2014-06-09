Верстка Интернет-магазина на Opencart

HTML-версткаЗавершен5 заявок200 просмотров
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Требуется сверстать на Opencart Итернет-магазин:

http://sites78.ru/luna10-v01

http://sites78.ru/luna10-v2

http://sites78.ru/luna10-v3

http://sites78.ru/luna10-v4

http://sites78.ru/luna10-v5

http://sites78.ru/luna10-v6

http://sites78.ru/luna10-v7

http://sites78.ru/luna10-v8

http://sites78.ru/luna10-v9

http://sites78.ru/luna10-v10

Интересует стоимость и сроки.

OpenCart
10 лет назад
magic25
Денис 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Nefcore
Игорь 
35 летМолдова
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
75 отзывов(-5)
10 лет назад
$280
6 дней
Быстро и качественно. Рекомендую!
Приятно было работать с Денисом, своевременная оплата, проверка. Тз отлично написано, на минимум вопросов, взаимодействия с исполнителем. Обращайтесь!
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