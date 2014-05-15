Верстка лендинга и установка на Modx

Необходимо сверстать 3 страницы для сайта с макета.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.
Вашему вниманию предлагается следующий проект:
Нужно сверстать лендинг и натянуть его на Modx. По срокам: в воскресенье сдаетесь, а в субботу нужно показать текущее состояние работы.
Макет и пожелания к верстке в прилагаемых файлах.
Оплата WMR. Просьба указывать цену в рублях.
Обязательное требование: наличие положительных отзывов.
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