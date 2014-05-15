Верстка лендинга и установка на Modx

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.

Вашему вниманию предлагается следующий проект:

Нужно сверстать лендинг и натянуть его на Modx. По срокам: в воскресенье сдаетесь, а в субботу нужно показать текущее состояние работы.

Макет и пожелания к верстке в прилагаемых файлах.

Оплата WMR. Просьба указывать цену в рублях.

Обязательное требование: наличие положительных отзывов.