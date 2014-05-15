Верстка лендинга и установка на Modx

HTML-версткаЗакрыт2 заявки112 просмотров
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Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.

Вашему вниманию предлагается следующий проект:

Нужно сверстать лендинг и натянуть его на Modx. По срокам: в воскресенье сдаетесь, а в субботу нужно показать текущее состояние работы.

Макет и пожелания к верстке в прилагаемых файлах.

Оплата WMR. Просьба указывать цену в рублях.

Обязательное требование: наличие положительных отзывов.

MODX
10 лет назад
chapa80
Дарья 
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
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