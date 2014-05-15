Верстка сайта для Wordpress

Нужно сверстать HTML по предоставленному дизайну Можно использовать JavaScript или Bootstrap. Пишите стоимость и строки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть готовые дизайны 8 страниц сайта в PSD.
Нужно сверстать, используя CSS-именование Wordpress.
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