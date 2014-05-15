Верстка мини-сайта на HTML или CMS.

$130
HTML-версткаЗакрыт8 заявок322 просмотра
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Нужна валидная!!! (буду проверять по W3C), кроссбраузерная (в том числе Mac, Iphone, Ipad - не адаптивная, но чтобы отображалось без косяков и все работало) верстка мини-сайта.

В дизайне видно, что много повторяющихся блоков, что упростит работы.

В дизайне пока 7 уникальных страниц, на подходе еще 2, но они маленькие на 1 экран и не сложные (контакты, сертификаты (галерея однотипных файлов)

+ простой калькулятор на PHP.

Подбробное ТЗ и функционал - исполнителю.

Бюджет до 4000 руб. Оплата в РФ на карту или ЯД, зарубежье ЯД.

Макет 1 страницы прикреплен, остальные вышлю исполнителю.

Исполнители с аккаунтами до 6 мес. и менее 5 отзывами не рассматриваются!!!

HTML
10 лет назад
opry
44 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
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