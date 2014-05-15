Верстка мини-сайта на HTML или CMS.

У меня есть несколько сайтов (лэндинги) и на них всех нужно добавить в самом низу серую полосу на которой будут лого других наших сервисов http://screencast.com/t/bpCvpdBF Всего сайтов на которых нужно поставить 5
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна валидная!!! (буду проверять по W3C), кроссбраузерная (в том числе Mac, Iphone, Ipad - не адаптивная, но чтобы отображалось без косяков и все работало) верстка мини-сайта.
В дизайне видно, что много повторяющихся блоков, что упростит работы.
В дизайне пока 7 уникальных страниц, на подходе еще 2, но они маленькие на 1 экран и не сложные (контакты, сертификаты (галерея однотипных файлов)
+ простой калькулятор на PHP.
Подбробное ТЗ и функционал - исполнителю.
Бюджет до 4000 руб. Оплата в РФ на карту или ЯД, зарубежье ЯД.
Макет 1 страницы прикреплен, остальные вышлю исполнителю.
Исполнители с аккаунтами до 6 мес. и менее 5 отзывами не рассматриваются!!!
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