Одностраничный сайт про учебное мероприятие

Всем добрый день!

Задание заключается в том, чтоб сделать вёрстку и программную часть одностраничного сайта.

Для разработки есть все необходимые материалы, включая ТЗ и PSD-макет.

Из программной части есть такие элементы, как:

- проверка введённых данных в формы;

- отправка введённых данных с UTM-метками на электронную почту;

- всплывающие окошки (popovers);

- модальное окно;

- поочерёдное появление элементов при прокрутке страницы, когда они появляются в области видимости экрана;

- Яндекс карта;

Все подробности в ТЗ.

Прошу прикрепить пару ваших работ, желательно одностраничных сайтов.

Для наглядности задания прикрепил скриншот макета.

Срок: до конца воскресенья.