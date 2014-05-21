Одностраничный сайт про учебное мероприятие

$85
HTML-версткаЗавершен12 заявок203 просмотра
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Всем добрый день!

Задание заключается в том, чтоб сделать вёрстку и программную часть одностраничного сайта.

Для разработки есть все необходимые материалы, включая ТЗ и PSD-макет.

Из программной части есть такие элементы, как:

- проверка введённых данных в формы;

- отправка введённых данных с UTM-метками на электронную почту;

- всплывающие окошки (popovers);

- модальное окно;

- поочерёдное появление элементов при прокрутке страницы, когда они появляются в области видимости экрана;

- Яндекс карта;

Все подробности в ТЗ.

Прошу прикрепить пару ваших работ, желательно одностраничных сайтов.

Для наглядности задания прикрепил скриншот макета.

Срок: до конца воскресенья.

10 лет назад
Kamlyuk
Роман 
33 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
web-nets
Игорь 
32 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
10 лет назад
$80
2 дня
Сотрудничество прошло успешно. Всё выполнено именно так, как и задумывалось изначально. Ещё порадовало то, что разработчик без просьб сделал некоторые пожелания, которых изначально не было в техническом задании.
Заказчик супер. Все четко. Такого полного и понятного ТЗ ещё не видел. После его прочтения не возникает абсолютно никаких вопросов. Верстка по таком ТЗ и дизайну - сплошное удовольствие. Рекомендую. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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