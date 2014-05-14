Разработчик

HTML-версткаЗакрыт6 заявок235 просмотров
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Всем доброго времени суток.

Для модернизации существующего сайта (с продажей и онлайн-просмотром фильмов) требуются один-два разработчика. Проект рассчитан на месяц, по затратам времени скорее фултайм или почти фултайм. Начало работ намечено на конец этой недели. К тому времени как раз сформулируем ТЗ.

Что надо знать уверенно: html, css (отдельного верстальщика нет), php.

В процессе обсуждения прозвучали также следующие слова: Bootstrap, LESS, AngularJS, JQuery, Smarty. Знать на зубок это не надо, а вот уметь быстро разбираться в новом -- надо. Если что, подскажем, где не подскажем -- там будем разбираться вместе.

От нас: достойная оплата (200-300р./час, зависит от вашего уровня), адекватность (мы сами технари).

10 лет назад
keater
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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