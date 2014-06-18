Верстка информационного блока

Добрый день, дорогие братья нужно на постоянку или единоразово , хороший верстальщик верстка макетов лединг или интернет магазинов сейчас есть задача на одну страницу
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сверстать информационный блок нескольких страниц- шапка, сайд бар и футер есть. Верстка только информационной части страницы - фотографии, таблицы, форма заказа
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