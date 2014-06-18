Верстка информационного блока

HTML-версткаЗавершен11 заявок209 просмотров
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Нужно сверстать информационный блок нескольких страниц- шапка, сайд бар и футер есть. Верстка только информационной части страницы - фотографии, таблицы, форма заказа

10 лет назад
oleg10149
Олег 
45 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Olyad
Ольга 
39 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 лет назад
$35
2 дня
Работа выполнена хорошо и в срок.
Хороший заказчик, четкое задание и своевременная оплата. Рекомендую!
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